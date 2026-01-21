Haberler

Esenler'de otoparka dalan İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu

Esenler'de otoparka dalan İETT otobüsünün altında kalmaktan son anda kurtuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenler'de gaz pedalı takılı kalan İETT otobüsü, içinde yolcular varken otoparka daldı. Güvenlik kameralarındaki görüntülerde, kaldırımda yürüyen bir kişi aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Esenler'de gaz pedalı takılı kaldığı iddia edilen ve içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsünün otoparka daldığı anları güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kaldırımda yürüyen bir kişinin kaçtığı ve aracın altında kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor.

Esenler Uludağ Caddesi'nde dün saat 12.50 sıralarında meydana gelen kazada İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan İETT otobüsü, iddiaya göre gaz pedalı takılı kalınca kontrolden çıkarak ilk önce kaldırıma çıkmış, içinde yolcuların bulunduğu otobüs daha sonra yol kenarındaki otoparka dalmıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza nedeniyle park halindeki bazı araçlarda ve otoparkta hasar oluşmuştu.

Aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu

Facianın eşiğinden dönülen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kontrolden çıkan otobüsün hızla otoparka daldığı kaldırımda yürüyen bir kişinin ise aracın altına kalmaktan son anda kurtulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Trump'tan 'suikast' açıklaması: Bana bir şey olursa İran'ı haritadan silecekler

"Bana bir şey olursa o ülkeyi haritadan silecekler"
Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek

Dev bankadan sürpriz çıkış: Herkes altını ve gümüşü bırakıp ona yönelecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor

Ve mutlu son! Bavulunu topladı Süper Lig devine geliyor
Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı! Çağrıda bulundu

Köşeye sıkışan terör örgütü elebaşından İsrail itirafı
Sınırda tehlikeli provokasyon: Telleri parçalayıp Suriye tarafına geçtiler

Görüntü sınırımızdan: Telleri parçalayıp karşı tarafa geçtiler
İzmir Büyükşehir Belediyesi kuraklıkla mücadele için yapay yağmur yağdıracak

O şehrimize yapay yağmur yağdırılacak
Danimarka: Trump'a karşı askeri güç kullanmaktan kaçınmayız

Avrupa'dan Trump'a ilk tehdit geldi: Vurmaktan kaçınmayız