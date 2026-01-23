Haberler

Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ormanlık alana uçtu, faciadan dönüldü

Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü ormanlık alana uçtu, faciadan dönüldü
Güncelleme:
Arnavutköy'de, içinde yolcular bulunan İETT otobüsü iddiaya göre freninin boşalması sonucu yoldan çıkarak ormanlık alana uçtu. Neyse ki kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

  • Arnavutköy'de bir İETT otobüsü ormanlık alana uçtu.
  • Kazada ölen veya yaralanan olmadı.
  • Kaza saat 07.00'de Arnavutköy İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi.

Arnavutköy'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu yolda kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu. Kazada ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Kaza saat 07.00 sıralarında Arnavutköy'de İslambey Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde meydana geldi. İçinde yolcuların bulunduğu MK22 numaralı İETT otobüsü, iddiaya göre frenin boşalması sonucu kontrolden çıkarak ormanlık alana uçtu.

KAZADA ŞANS ESERİ ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Araçta bulunan yolcular büyük panik yaşarken, vatandaşlar araçtan kendi imkanlarıyla tahliye oldu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, facianın eşiğinden dönüldü. Aracın olay yerinden kaldırılması için çalışma başlatıldı.

Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıARSLANOĞLU Hakan:

Trafikte bir sürücü İETT şoförüne yürü ormana anca gidersin demiş olabilir.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

