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İdlib Kırsalında İHA Saldırısı: 1 DEAŞ Teröristi Öldürüldü

İdlib Kırsalında İHA Saldırısı: 1 DEAŞ Teröristi Öldürüldü
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Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen insansız hava aracı (İHA) saldırısında, DEAŞ mensubu 1 terörist öldürüldü, 1 terörist yaralandı. Saldırının ABD menşeili İHA ile gerçekleştirildiği bildiriliyor.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalında düzenlenen İHA saldırısında terör örgütü DEAŞ mensubu 1 terörist öldü, 1 terörist yaralandı.

Suriye'nin İdlib kenti kırsalına İHA saldırısı düzenledi. Suriyeli istihbarat kaynakları saldırıda, Sarmada köyünde motosikletlerle seyir halinde olan terör örgütü DEAŞ mensubu 2 teröristin hedef alındığını belirterek, teröristlerden birinin saldırıda öldüğünü diğerinin yaralandığını aktardı. Kaynaklar, saldırının ABD menşeili İHA ile düzenlendiğini ifade etti.

Görgü tanıklarından Suriye vatandaşı İbrahim Selim, "İki motorlu buradan geçerken İnsansız Hava Aracı ile hedef alındı. Nedenini şu an biz de bilmiyoruz. Roketlerin parçaları hala burada görünüyor" dedi. - İDLİB

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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