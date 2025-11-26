İdlib'de Mühimmat Deposunda Patlama: 5 Ölü, 9 Yaralı
Suriye'nin İdlib iline bağlı Kafartahrim beldesinde bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'de bir mühimmat deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Suriye'nin kuzeybatısında bulunan İdlib'e bağlı Kafartahrim beldesinde patlama meydana gelmişti. Patlamanın, bir mühimmat ve deposunda yürütülen çalışması sırasında meydana geldiği bildirildi. Bölgeden yoğun dumanlar yükselirken patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 9 kişinin ise yaralandığı açıklandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı aktarıldı. - İDLİB
