IDEF 2025 Fuarında Protesto: 8 Gözaltı, 1 Tutuklama
İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te, İsrail'e silah desteği sağladığı iddia edilen firmaları protesto eden 8 kişi gözaltına alındı. İşlemler sonrası 1 şüpheli tutuklanırken, 6 kişiye adli kontrol tedbiri uygulandı.
Bu yıl İstanbul Fuar Merkezi'nde 17.'si düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te, İsrail'e silah desteği sağladığı iddia edilen firmaları protesto eden ve 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheliden 1'i tutuklandı.
İstanbul Fuar Merkezi'nde bu yıl 17'incisi düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı IDEF 2025'te yer alan İsrail'in silah desteği sağladığı iddia edilen firmaları protesto eden 8 kişi gözaltına alınmıştı. Emniyette ki işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan başlatılan soruşturma çerçevesinde adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, 'tutuklama' talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.
1 şüpheliye tutuklama, 6 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri
Sevk olan şüphelilerden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılırken, 1 şüpheli hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı. - İSTANBUL