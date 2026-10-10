İddiaya göre Karadeniz Ereğli'de beton mikseri kirli suyu yola döktü, tepki çekti

İddiaya göre Karadeniz Ereğli'de beton mikseri kirli suyu yola döktü, tepki çektiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde beton mikserinin kazanını temizlerken kirli suyu yola dökmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu. İddiaya göre kazana su verilirken akan kirli su yola bırakıldı; vatandaşlar kirliliğe karşı önlem alınmasını istedi.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesi Bağlık Mahallesi'nde seyir halindeki bir beton mikserinin, kazanını suyla temizlerken kirli suyu yola dökmesi çevredekilerin tepkisine neden oldu.
İddiaya göre, yoluna devam eden beton mikserinin kazanına su verildiği sırada kazandan akan kirli su yola bırakıldı. Yaşanan olay çevre kirliliğine neden olurken, duruma tepki gösteren vatandaşlar, yolların bu şekilde kirletilmesine karşı önlem alınmasını istedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı