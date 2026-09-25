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İddiaya göre İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi, İGDAŞ gazı kesti

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İddiaya göre İSKİ çalışması sırasında doğalgaz borusu delindi, İGDAŞ gazı kesti
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İddiaya göre İstanbul Eyüpsultan'da İSKİ ekiplerinin altyapı çalışması sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu delindi. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu paniğe neden olurken, İGDAŞ gazı kesti; vatandaşlar çalışmanın yoğun dönemde yapılmasına tepki gösterdi.

İstanbul Eyüpsultan'da İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ekiplerinin alt yapı çalışması sırasında ana arterdeki doğalgaz borusu delindi. Büyük bir patlama sesinin ardından yoğun gaz kokusu etrafa yayılırken, panik yaşayan vatandaşlar çalışmaların zamansız yapıldığını söyleyerek İSKİ'ye tepki gösterdi.

Olay, Eyüpsultan Bulvarı'nda saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İSKİ'nin devam eden alt yapı çalışması sırasında iş makinesi ana arterdeki doğalgaz borusunu deldi. Büyük bir patlama sesinin ardından etrafa gaz kokusu yayıldı. Patlama sesi ve yoğun gaz kokusu nedeniyle panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri gazı kesti. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vatandaşlar bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler boruyu onarmak için çalışma başlatırken, vatandaşlar çalışmaların yaz döneminde yapılması gerektiğini belirterek İSKİ'ye tepki gösterdi.

"Patlama sesi duyduk, Korku dolu anlar yaşadık"

Esnaf Kaan Pala, "Şu anda doğalgaz yok. Ama 1-2 saate geleceği söylendi. Yüksek sesle bir patlama sesi duyduk. Ateş çıkmadı ama ses geldi. İnanılmaz derece ses yüksekti. Sonra polisler, itfaiye geldi. Sonra doğalgaz ekibi geldi. Şu anda doğalgazımız çalışmıyor. Çalışmadan kaynaklı kepçe arkadaşımız yanlışlıkla patlatmış. Ana artermiş. Tam önümüzde oldu. Korku dolu anlar yaşadık" dedi.

"Yazın yapılabilecek çalışmaların yoğun zamanda yapılması bizi mağdur etti"

Alperen Karahan isimli esnaf ise, "Saat 16.00'da ses ardından koku geldi. Çok yoğun bir koku vardı. Çalışma sırasında kepçe vurmuş. Doğalgaz borusunu patlattı. Tüm müşterilerimizi dışarı çıkardılar. Biz de mağduruz. Hala doğalgazımız yok. Herkes onu konuşuyor . İstanbul daha sakinken yazın yapılabilecek şeylerin kış zamanında, yoğun olduğu zamanda yapılması bizi mağdur etti. Trafik yoğunluğu yaşandı. Kavgalar oluyor. Bizim açımızdan da müşteriler daha az gelmeye başladı" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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