İddialar vahim! Emniyet Müdürü İlker Arslan'a rüşvet suçlaması
Hakkında kararı çıkarılan Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın Antalya Büyükşehir Belediyesi'nden ihale alan bir kişiye aracılık ederek haksız kazanç sağladığı iddia edildi. Hala ulaşılamayan Arslan'ın şahsi otomobilinin otobanda 200 kilometre hızla giderken durdurulduğu, araçtan Arslan'a birebir benzeyen kardeşinin çıktığı öne sürüldü. Arslan'ın kardeşi suçluyu kayırmaktan gözaltına alındı.
Kaynak: Haberler.com / Turan Yiğittekin - 3.Sayfa