Bakan Yerlikaya: "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan, insanları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek şunları kaydetti; "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat. Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 milyon lira dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi." - ANKARA