Haberler

Bakan Yerlikaya: "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat"

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, internet üzerinden oto yedek parçası satışında dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 29 kişinin yakalandığını, 25'inin tutuklandığını açıkladı. Operasyon, 10 ilde gerçekleştirildi ve 500'den fazla kişi dolandırıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat çekerek, "Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımdan, insanları dolandıran suç şebekelerine ve yasa dışı yapılanmalara karşı mücadelelerinin aralıksız devam ettiğini belirterek şunları kaydetti; "İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satışına dikkat. Tekirdağ merkezli 10 ilde dolandırıcı organize suç örgütüne yönelik polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 29 şüpheliyi yakaladık. 25'i tutuklandı. 4'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde; Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; İnternet üzerinden 'oto yedek parçası' satmak vaadiyle 500'den fazla vatandaşımızı yaklaşık 250 milyon lira dolandırarak haksız kazanç sağlayan organize suç örgütüne yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Samsun, Manisa, Konya, Mersin ve Denizli'de operasyonlar düzenlendi." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
ABD'li Senatör Graham, Maduro ile ilgili Türkiye iddiasını doğruladı

Senatör Maduro iddiasını doğruladı, Trump kafasıyla onay verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Bomba iddia: ABD 'Türkiye'ye git' dedi, Maduro reddetti

Gündem yaratacak Türkiye iddiası! Bakın Maduro'ya ne teklif etmişler
Oğuz Aydın'ın sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı

Sözleşmesindeki Galatasaray maddesi ortaya çıktı
Hasan Can Kaya en büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim

En büyük pişmanlığını açıkladı: Erzurum'daydı, gitmedim
Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam

O da artık lüks oldu! Berber fiyatlarına dudak uçuklatan zam
Yılbaşı gecesi Gömeç'te restoranda cinayete kurban giden talihsiz adam: Artık hiç kimseyi kaybetmeyelim

Yeni yıl dileklerini söyledikten saniyeler sonra cinayete kurban gitti
Hülya Avşar yeni rolü için tesettüre girdi: Çok konforlu

Ünlü oyuncudan tesettür yorumu: Çok konforlu