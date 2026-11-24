İçişleri Bakanlığı kırmızı bültende 22, ulusal aramada 22 suçlunun getirildiğini açıkladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 22 ve ulusal seviyede aranan 22 suçlunun Türkiye'ye geri getirildiğini açıkladı. Bakanlık açıklamasında, her iki arama kategorisindeki suçluların Türkiye'ye getirildiği belirtildi.
İçişleri Bakanlığı: "Kırmızı bültenle aranan 22, ulusal seviyede aranan 22 suçlu Türkiye'ye geri getirildi".
Kaynak: İhlas Haber Ajansı