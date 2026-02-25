Haberler

F-16 Uçağı Kazası: İçişleri Bakanlığı Süreci Takip Ediyor

İçişleri Bakanlığı, Balıkesir'de kaza kırıma uğrayan F-16 uçağıyla ilgili sürecin yakından takip edildiğini açıkladı. Uçakla telsiz irtibatı gece kesildikten sonra başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucu uçağın enkazına ulaşıldığı ve pilotun şehit olduğu öğrenildi. Kazanın nedeni ise kaza kırım ekibinin yapacağı incelemenin ardından belirlenecek. Bakanlık, şehit pilota başsağlığı diledi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sürecin yakından takip edildiği belirtilerek, "9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan bir F-16 uçağımızla gece 00.56 itibarıyla telsiz irtibatı kesilmiş, derhal başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde uçağımızın kaza kırıma uğradığının tespit edildiği ve enkazına ulaşıldığı öğrenilmiştir. Yaşanan elim kazada kahraman pilotumuzun şehit olduğunu derin bir teessürle öğrendik. Kazanın nedeni, ilgili kaza kırım ekibinin yapacağı teknik incelemenin ardından netlik kazanacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak, süreci tüm yönleriyle yakından takip ediyor; ilgili kurumlarımızla tam bir koordinasyon içinde çalışıyoruz. Şehit olan kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet; kıymetli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. Milletimizin başı sağ olsun" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

