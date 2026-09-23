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İçişleri Bakanlığı 36 ilde yakalanan 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını duyurdu

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İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 36 ilde yasa dışı bahis, çocuk müstehcenliği ve tacizi, dolandırıcılık suçlarına yönelik operasyonlarda yakalanan 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını açıkladı. 254 şüpheli hakkında adli kontrol uygulanırken 128'inin işlemleri sürüyor.

İçişleri Bakanlığı, son 5 günde 36 ilde 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 36 ilde 'yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 826 şüpheliden 444'ünün tutuklandığı, 254'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığı, 128'nin işlemlerinin ise devam ettiği belirtildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinin reklamını yaptıkları, vatandaşların mobil bankacılık ve oyun hesaplarına yetkisiz erişim sağladıkları, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, sosyal medya platformları üzerinden vatandaşları dolandırdıklarının tespit edildiği kaydedildi. Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Güvenlik güçlerimizin kararlı mücadelesi ve aziz milletimizin desteğiyle siber suçlarla mücadelemizi ülkemizin dört bir yanında tavizsiz şekilde sürdürüyoruz. Kahraman polislerimizi, Daire Başkanlığımızı, MASAK'ımızı, cumhuriyet başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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