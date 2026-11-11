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İçişleri Bakanlığı 14 ildeki operasyonda 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı

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İçişleri Bakanlığı, 14 il merkezli yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber güvenlik ve tefecilik operasyonlarında 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı. MASAK incelemesinde şüphelilerin hesaplarında 22 milyar lira hareketlilik belirlendi; 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İçişleri Bakanlığı, 14 il merkezli olarak düzenlenen yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber güvenlik ve tefecilik operasyonlarında 112 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "14 il merkezli yasa dışı bahis, dolandırıcılık, siber güvenlik ve tefecilik operasyonlarında 112 şüpheli yakalandı. Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ile Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde İl Jandarma Komutanlıklarınca nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, Siber Güvenlik Kanunu'na muhalefet ve tefecilik suçlarına yönelik 14 il merkezli operasyonlar düzenlendi. Aksaray, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Kırklareli, Malatya, Manisa, Muğla, Samsun, Uşak ve Yalova merkezli gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin yasa dışı bahis oynattıkları, suçtan elde edilen paranın nakline aracılık ettikleri, sosyal medya hesapları üzerinden sahte ilanlarla dolandırıcılık yaptıkları, vatandaşların kişisel verilerine yetkisiz erişim sağladıkları ve yüksek faiz karşılığında tefecilik yaptıkları tespit edildi. Yapılan MASAK incelemesi sonucunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 22 milyar lira para hareketliliği bulunduğu belirlendi. Çalışmalar kapsamında çok sayıda dijital materyal ile muhtelif dokümana el konulurken, operasyonlarda yakalanan 112 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Kahraman jandarmamızı, daire başkanlıklarımızı, MASAK'ımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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