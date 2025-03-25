İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 3 şirkete el konuldu
Özgür Özel'in boykot çağrısı yaptığı Espressolab'den açıklama var

Özel'in boykot çağrısı yaptığı ünlü kahve zincirinden açıklama var
Yabancı yatırımcılarla görüşen Şimşek'ten kritik mesaj: Enflasyonda kalıcı hasar oluşmayacak

Yabancı yatırımcılarla görüşen Bakan Şimşek'ten enflasyon mesajı
Rusya ve Ukrayna Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğinin sağlanması konusunda anlaştı

Ateşkes umutları arttı! Ukrayna ve Rusya bir konuda anlaştı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı"

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 19 Mart'tan itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bin 418 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "19 Mart 2025 tarihinden itibaren yapılan yasa dışı gösterilerde bugüne kadar bin 418 şüpheli gözaltına alındı. Halen gözaltında 979 şüpheli bulunurken bugün 478 şahıs mevcutlu olarak adli makamlara çıkartılacak. Sokakları terörize etmeye kalkışanlara, milli ve manevi değerlerimize, polislerimize saldıranlara asla taviz verilmeyecektir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine ve ailesine hakaret edenleri bir kez daha lanetliyorum. Güvenlik güçlerimiz hukuktan aldığı güçle, aziz milletimizin huzur ve güvenliğini 7/24 korumaktadır, korumaya da devam edecektir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title