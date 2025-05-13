Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu: 84 Şüpheli Yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandıran şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve 84 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı" - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa