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Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu: 84 Şüpheli Yakalandı

Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılık Operasyonu: 84 Şüpheli Yakalandı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşı dolandıran şahıslara yönelik operasyonlar düzenlendiğini ve 84 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Şanlıurfa merkezli 25 ilde kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak 116 vatandaşımızı dolandırdığı tespit edilen şahıslara yönelik düzenlendiğimiz operasyonlarda 84 şüpheli yakalandı" - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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