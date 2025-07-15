İçişleri Bakanı Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda bulunan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve beraberlerindeki heyet, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Karşıyaka Mezarlığı'nda yer alan 15 Temmuz Şehitliğindeki anma törenine katıldı. İki Bakan ilk olarak hayatını kaybeden sivil vatandaşların kabirleri başındaki anma törenine katıldı. Yerlikaya ile Göktaş, Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehitlerin mezarına çiçek bıraktı ve bir süre ailelerle sohbet ederek taziye dileklerini iletti. İki Bakan, buradaki törenin ardından mezarlıkta yer alan Polis Şehitliğine geçti. Yerlikaya ile Göktaş burada da Kur-an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından şehit polislerin kabirlerini ziyaret etti. Şehitlerin mezarına çiçek bırakan Bakanlar ailelerle bir süre sohbet ederek taziyelerini dile getirdi.

Anma töreninde Bakan Yerlikaya ve Göktaş'ın yanı sıra Bakan Yardımcıları, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Ali Çardakçı, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Emniyet Müdürü Enginç Dinç, Ankara İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Recep Yalçınkaya ile çok sayıda emniyet ve jandarma personeli yer aldı. - ANKARA