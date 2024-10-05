Üye Girişi
Haberler

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kadına Şiddet ile Mücadele Vurgusu

İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan Kadına Şiddet ile Mücadele Vurgusu
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, kadınlara şiddet uygulayanlara karşı kararlı bir duruş sergileyerek, İstanbul'daki güvenlik önlemlerinin artırıldığını açıkladı. Yapılan açıklamada, emniyet güçlerinin kadına şiddete sıfır tolerans politikası ile çalıştığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz" dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, kentte yaşanan son olaylarla ilgili bilgi aldı. Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya'nın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzü ziyaret edip, meydana gelen son olaylarla ilgili brifing aldım. İçişleri Bakanlığı olarak en temel ilkemiz ülkemizin huzurudur. Ülkemizin huzurunun temeli de kadın temel hak ve özgürlüklerinden, kadına şiddete sıfır toleranstan geçer. Kadınlara şiddet uygulamaya kalkanlara, onların huzuruna kast edenlere rahat nefes aldırmayacağız. Jandarmamızla, Emniyetimizle, Sahil Güvenliğimizle huzurun teminatı olmaya devam edeceğiz. Bu amaçla İstanbul'un huzur ve güvenliği için gece ve gündüz ekip sayılarımızı artırdık, arttırmaya devam ediyoruz. 2024 yılının ilk yarısında İstanbul Emniyetimize katılan personel ve araç takviyesi sonrası İstanbul'da; personel sayımızı yaklaşık 7 bin artırdık. Gündüz ve gece ekip sayımızı iki katına çıkardık. Son olarak yine bu dönem İstanbul Emniyetimize 2 bin 380 personel ve 174 araç daha verdik. Artan personel sayımız; gece ve gündüz ekip sayımız mahalle mahalle, sokak sokak şehirlerimizin huzur ve güvenliğini tesis etmek içindir. Emniyet güçlerimiz her an Milletimizin emrinde ve hizmetindedir. Aziz Milletimiz emin olsun: Huzurumuza kast edenlerle, suç odaklarıyla mücadelemizi gece gündüz demeden yılın 365 günü sürdürüyoruz ve sürdürmeye devam edeceğiz. Vahşi bir cinayete kurban giden Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner kızlarımıza Allah'tan rahmet, acılı ailelerine başsağlığı diliyorum. Beyoğlu'nda iki şahıs tarafından taciz edilen kızımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Kadına şiddet İstanbul

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Başka bir şey istemiyoruz

Erdoğan, muhalefete böyle seslendi: Sizden başka bir şey istemiyoruz

 Sur canisinin evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

Evinden çıkan objeler, vahşeti anlatmaya yetiyor

 Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan İsrail'e silah sevkiyatının durdurulması çağrısı

50 bine yakın insan öldükten sonra İsrail'e "Dur" dedi
CHP lideri Özel'den Erdoğan'a dikkat çeken uyarı: İfşa ederim

CHP lideri, Erdoğan'ı açık açık uyardı: Yapmazsan ifşa ederim
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tabii Spor 6 CANLI izle! (AL NASSR MAÇI İZLE) Tabii Spor 1-2-3 5 Ekim Cumartesi Al Nassr Al Orubah özet izle goller izle (Ronaldo)! S Sport CANLI izle! (REAL MADRİD VİLLARREAL ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Semih Çelik Hristiyan mı Müslüman mı? Semih Çelik dini ne? Semih Çelik cenaze namazı kılındı mı? Semih Çeik Ailesi ne dedi? Cumartesi dizileri, bugün hangi diziler var? 5 Ekim Cumartesi TV'de bu akşamki diziler! Hatayspor Trabzonspor maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Hatayspor Trabzonspor maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Hatayspor Trabzonspor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Hatayspor Trabzonspormaçı kaç kaç, canlı maç skoru! Bein Sports 1-2-3 CANLI izle! (HD) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! (HATAYSPOR TRABZONSPOR) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 5 Ekim Hatayspor Trabzonspor maçı nereden izlenir? HATAYSPOR TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN? Hatayspor Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçı hangi kanalda? Hatayspor Trabzonspor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?
title