İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile görüştü

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile Türkiye'nin göç yönetimi modeli ve dayanışma projeleri üzerine kapsamlı bir görüşme gerçekleştirdi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ile bir araya geldi.

Görüşmeyle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, "Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Berhem Salih ve heyetiyle bir araya geldik. Yüksek Komiser ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede; Türkiye'nin göç yönetimi modeli, 'Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği' ile başarıyla sürdürülen iş birliği ve ortak yürüttüğümüz projeler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunduk" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

