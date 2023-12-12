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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u...

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İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "37 ilimizde eş zamanlı olarak düzenlenen "Kafes-18 Operasyonu" kapsamında 9'u ulusal ve yerel organize suç örgütü, 30'u bu örgütlere silah ve elverişli malzeme temini sağlayan suç grubu olmak üzere toplam 39 organize suç yapısı çökertildi. Organize suç örgütü elebaşları ile birlikte 257 şüpheli şahıs yakalandı" - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Operasyon 3. Sayfa Haberler

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