İçişleri Bakanı Yerlikaya: 169 Siber Suç Şüphelisi Yakalandı

İçişleri Bakanı Yerlikaya: "Siber suçlarla mücadele kapsamında 169 şüpheli yakalandı"

ANKARA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, siber suçlarla mücadeleye yönelik 8 il merkezli 68 ilde icra edilen operasyonlarda 169 kişinin yakalandığını bildirdi.

Sosyal medya hesabından operasyonlarla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerimizce; Afyonkarahisar, Yalova, İstanbul, Uşak, Aksaray, Diyarbakır, Sakarya, Sivas merkezli Gaziantep, Batman, Siirt, Şırnak, İzmir, Şanlıurfa, Kocaeli, Tekirdağ, Adıyaman, Hatay, Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Giresun, Kırıkkale, Muğla, Trabzon, Ağrı, Balıkesir, Bartın, Edirne, Eskişehir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kırklareli, Mersin, Muş, Niğde, Ordu, Rize, Zonguldak, Samsun, Tokat, Tunceli, Amasya, Ardahan, Artvin, Yozgat, Bilecik, Bolu, Çorum, Denizli, Gümüşhane, Isparta, Karabük, Karaman, Kırşehir, Osmaniye, Malatya, Mardin, Nevşehir, Aydın, Bingöl, Bitlis, Düzce, Elazığ, Iğdır, Kastamonu ve Van olmak üzere toplam 68 ilde gerçekleştirilen 8 il merkezli 'yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi, bilişim sistemlerine girme' suçlarına yönelik düzenlediğimiz operasyonlarda; 169 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 20'si tutuklandı. 43'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor" ifadelerine yer verdi.

"Çok sayıda dijital materyal ele geçirildi"

Operasyonlardaki aramalarda çok sayıda dijital meteryal ele geçirildiğini aktaran Yerlikaya, "Yakalanan şüphelilerin, sosyal medya platformları üzerinden 'düşük faizli kredi, yüksek kazanç vaadiyle yatırım' temalarını kullanarak dolandırıcılık faaliyetlerinde bulunduğu, yasa dışı bahis ve kumar sitelerinde para nakline aracılık ettiği, sosyal medya platformları üzerinden çocuk istismarı görüntülerini sattığı tespit edildi. Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin, 'Bilişim Sistemlerinin Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık, Yasa Dışı Bahis, Çevrimiçi Çocuk Müstehcenliği, Bilişim Sistemlerine Girme ve Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirilmesi' suçlarından Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ele geçirildi" ifadelerini kullandı.