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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı