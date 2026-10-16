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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "4 vatandaşımız kayıp olarak aranıyor. Birisi kendisi çıkıp geldi. Diğer vatandaşlarımızın aranması devam ediyor. Hasar tespit çalışmaları sürüyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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