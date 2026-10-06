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İçişleri Bakanı Çiftçi, Avusturya ile güvenlik ve terörle mücadeleyi görüştü

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner, Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı'nda bir araya geldi. Çiftçi, mekanizmanın son derece faydalı olduğunu değerlendirdiklerini söyledi; görüşmede güvenlik ve terörle mücadele ele alındı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner ile bir araya geldiği görüşmede "Ortak İş Birliği Mekanizmasının son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve Avusturya Federal İçişleri Bakanı Gerhard Karner başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirilen Ortak İşbirliği Mekanizması 4. Toplantısı'nda, Türkiye ile Avusturya arasında güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesi, terör örgütleriyle mücadele, organize suç örgütleriyle mücadele ve önümüzdeki dönemde atılabilecek ortak adımlar ele alındı. İki ülkenin İçişleri Bakanlıkları arasındaki iş birliğine ilişkin konuşan Bakan Çiftçi, "Siyasi ve ekonomik belirsizliklerin arttığı günümüzde, İçişleri Bakanlıkları olarak, güvenlik ile göç yönetimi başta olmak üzere oldukça geniş bir alanda iş birliğimizi artırarak devam ettirmemizin her iki ülke için de önemli kazanımlar sağlayacağı düşüncesindeyim" ifadelerini kullandı.

"Ortak İş Birliği Mekanizmasının son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz"

Bakanlıklar arasındaki iş birliğinin kurumsal yapısına değinen Bakan Çiftçi, "Bu kapsamda, Bakanlıklarımız arasındaki iş birliğinin kurumsal zeminini oluşturan 'Ortak İşbirliği Mekanizması'nın, son derece faydalı olduğunu değerlendiriyoruz" dedi.

Terör örgütleri ile mücadele ele alındı

Terör örgütleriyle mücadeleye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Çiftçi, "Türkiye, PKK/KCK, FETÖ, DHKP-C ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğü mücadeleyle bölgesel güvenlik ve istikrara büyük bir katkı sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Organize suç örgütleriyle mücadele değerlendirildi

Organize suç örgütlerinin sınır aşan yapısına dikkat çeken Bakan Çiftçi, "Suç örgütleri; uyuşturucu ticareti, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ve silah kaçakçılığı gibi yasa dışı faaliyetlerini sınır aşan bir yapıda, küresel ölçekte yürütmektedirler. Bu yapıların finansal kaynakları, lojistik ağları ve yönetici kadroları farklı ülkelere yayılmış durumdadır" dedi.

Yeni nesil suç örgütlerinin faaliyetlerine değinen Bakan Çiftçi, "Özellikle son dönemde 'yeni nesil suç örgütleri' olarak nitelendirilen yapılar, sosyal medya ve dijital iletişim imkanlarını etkin biçimde kullanarak faaliyet alanlarını genişletmeye ve eleman devşirmeye gayret etmektedir. Türkiye'de İçişleri Bakanlığı olarak yeni nesil suç örgütleriyle amansız bir mücadele yürütmekteyiz" ifadelerini kullandı.

İş birliğinin ve dostluğun artarak sürdürülmesi temenni edildi

Bakan Çiftçi, görüşmede iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu birlikte değerlendirme imkanı bulduklarını belirterek, "Ülkemize bu ziyaretiniz vesilesi ile iki ülkeyi ilgilendiren birçok konuyu birlikte değerlendirme imkanı bulduk. Başta Bakanlıklarımız olmak üzere, ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin ve dostluğun artarak sürdürülmesini temenni ediyor, sizin nezdinizde Avusturya halkına en kalbi selam ve hürmetlerimi iletiyorum" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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