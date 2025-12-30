İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ülke genelinde yılbaşı tedbirlerimiz 30 Aralık 2025 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacaktır".
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: "Ülke genelinde yılbaşı tedbirlerimiz 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 4 gün boyunca kesintisiz şekilde uygulanacaktır". - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa