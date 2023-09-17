İçişleri Bakanı Yerlikaya duyurdu: Adana'da yapılan operasyonda 17 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce kentte 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ terör örgütü mensubunun yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyona ilişkin detayları paylşarak, "Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda Adana'da terör örgütü DEAŞ'a operasyon düzenlendiğini duyurdu. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda 17 örgüt mensubundan 5'inin tutuklandığını ve 12'si hakkında adli kontrol kararı verildiğini bildirdi. Ayrıca operasyon kapsamında düzenlenen adreslere yapılan baskında çok sayıda silah ve el bombası ele geçirildi.

ADANA'DA TERÖR OPERASYONU

Bakan Yerlikaya, eski ismi Twitter olan "X" hesabından, Adana'da düzenlenen terör operasyonuna ilişkin bilgiler paylaştı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Bakan Yerlikaya paylaşımında, "Emniyet Genel Müdürlüğü Adana Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 23 adreste yapılan aramalarda 17 DEAŞ Terör örgütü mensubu yakalandı; 5'i tutuklandı, 12'si hakkında adli kontrol kararı verildi. Adreslerde yapılan aramalarda el bombasının yanı sıra çok sayıda silaha ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren kahramanlarımızı tebrik ediyorum. Allah sizi korusun. Son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemiz aralıksız devam edecek." ifadelerini kullandı.