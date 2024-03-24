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8 ilde DEAŞ'a operasyon: 40 şüpheli yakalandı

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8 ilde terör örgütü DEAŞ yönelik eş zamanlı olarak gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-16' operasyonları gerçekleştirildi. 40 şüphelinin yakalandığını duyuran İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek." ifadelerini kullandı.

"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"

1 Haziran 2023 ve 23 Mart 2024 tarihleri arasında DEAŞ'a toplam bin 316 operasyon düzenlendiğini belirten Bakan Yerlikaya, bu operasyonlarda 2 bin 733 şüphelinin yakalandığını belirtti. Bunlardan; 692'si tutuklandı. 529'u hakkında adli kontrol kararı verildi. Aziz milletimizin bilmesini İsterim ki; teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Tek bir hedefimiz var; o da son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar sizlerin duası ve desteği ile durmadan, duraksamadan mücadele etmek" ifadelerini kullandı.

8 İLDE 40 GÖZALTI

Cumhuriyet Başsavcılıkları, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonla ilgili ise Yerlikaya, il il şu verileri paylaştı.

"Adana'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Afyonkarahisar'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı. Ankara'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 13 şüpheli yakalandı. Düzce'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 1 şüpheli yakalandı. Eskişehir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 3 şüpheli yakalandı. Gaziantep'te DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 2 şüpheli yakalandı. İzmir'de DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 10 şüpheli yakalandı. Konya'da DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten 4 şüpheli yakalandı."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İçişleri Bakanı Güvenlik Terör Operasyon 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (1)

Jon snow:

Allah razı olsun senden ali yerlikaya ..parti fark etmeksnz yürekten söylüyorum akp li değilim .

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