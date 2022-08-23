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Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişi film seti çalışanı çıktı

3. Sayfa Haberleri

Sosyal medyada hızla yayılan bir görüntüde 3 yabancı uyruklu şahsın elinde kılıçla gezdiği öne sürülmüştü. Tepki çeken video ile ilgili İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı'dan açıklama geldi. Çataklı, görüntülerdeki kişilerin Türk olduğunu ve film setinde çalıştıklarını belirterek, asılsız paylaşımlara itibar edilmemesini istedi.

Eskişehir'de çekilen görüntülerde, 3 yabancı uyruklu kişinin kılıçla gezdiği iddia edilmişti. Sosyal medyada hızla yayılan ve tepki çeken görüntülerin aslı bambaşka çıktı.

İÇİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA GELDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, söz konusu olayla ilgili provokatif paylaşımlar yapıldığını söyledi. Videodaki kişilerin film setinde çalıştığını belirten Çataklı, asılsız haberlere inanılmamasını istedi.

"FİLM ŞİRKETİNİN TÜRK ÇALIŞANLARI"

Videodaki kişilerin Türk oldukları ve bir film şirketinin çalışanı olduklarını ifade eden Çataklı, "Sosyal medya üzerinden Eskişehir'de 3 yabancının kılıçla gezdiklerine dair provokatif paylaşımlar yapılmaktadır Videodaki gençler bir film şirketinin Türk çalışanları olup ellerindeki tahta kılıçlar çekilen filmde kullanılan malzemedir Lütfen asılsız haberlere itibar etmeyiniz." dedi.

Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişi film seti çalışanı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İsmail Çataklı Eskişehir 3. Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Halil Yarbaşı:

Turkiyedeki muhaliflerin düştüğü acınılacak durum gözünle gördüğü kulağı ile duyduklarına inanmıyorlar 3 yaşındaki çocuklar gibi her yalana dedikoduya inanıyorlar

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bekir yapici:

millet malesef artik tüm kurum ve kuruluslara yargiya adalete siyasetciye yöneticilere yapilan aciklamalara inanmiyor güvenmiyor bunun sebebi yine kendileri cogu zaman söz ve hareketlerinle kendi kendilerini yalanliyorlar.

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Thousand Miles:

Asıl siz bir bitmediniz. Her açıklamaya hemen inanıyorsunuz. İçişleri her şeye provokatif diyor. Daha mülteciler için bir tane olumsuz açıklama yaptıklarını duymadık. Onun için inanmamamız gayet doğal.

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