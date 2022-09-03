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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler...

3. Sayfa Haberleri

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) 'Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler...

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil."

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: ( Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Thodex 3. Sayfa Haberler

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