İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler... 3. Sayfa Haberleri İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil." İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: ( Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) "Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler ilerliyor, bir tıkanıklık söz konusu değil." - ANKARA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Bulgaristan Thodex 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: (Bulgaristan'da yakalanan levent Göktaş'ın iadesi, Thodex Kurucusu Özer) 'Bulgaristan ve Arnavutluk'taki süreçler... - Haberler

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