İçecek yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı - Haberler

İçecek yüklü tır şarampole devrildi: 1 yaralı DENİZLİ(İHA) – Denizli'den Antalya'ya içecek götüren tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. DENİZLİ(İHA) – Denizli'den Antalya'ya içecek götüren tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi neticesinde şarampole devrildi. Kazadan yaralı olarak kurtarılan sürücü, hastanede tedavi altına alındı. Kaza, Acıpayam ilçesi Kumafşarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Antalya istikametine seyir halindeki sürücü T.K.'nın kullandığı 07 Z 9232 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan tır, şarampole devrildi. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri geldi. Jandarma ekipleri yol güvenliğini sağlarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sürücü araç içerisinden çıkarılarak, sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla yaralı sürücü T.K.'yı Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kumafşarı Acıpayam Denizli Antalya 3. Sayfa Haberler

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