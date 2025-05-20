İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 22 Şüpheliye Gözaltı Kararı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasında, aralarında İBB Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 kişi için gözaltı kararı alındı.
- İBB'ye ve görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, aralarında İBB'nin Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de bulunduğu 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa