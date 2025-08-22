İBB soruşturmasındaki 4 itirafçının ev hapsi kaldırıldı! Aralarında Aziz İhsan Aktaş da var

Güncelleme:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, etkin pişmanlıktan yararlanan Adem Soytekin, Ertan Yıldız, Aziz İhsan Aktaş ve Alican Abacı'nın ev hapsi kararları kaldırıldı. 4 kişi arasında suç örgütü lideri olduğu iddia edilen ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan Aktaş'ın da bulunması dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Daha önce tutuklanan, ardından "etkin pişmanlık hükümlerinden" faydalanarak "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri kararı verilen; iş insanı Adem Soytekin ve İBB Başkan Danışmanı Ertan Yıldız'ın "ev hapsi" kararları kaldırıldı.

AZİZ İHSAN AKTAŞ'IN EV HAPSİ KARARI KALDIRILDI

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ile Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen "Aziz İhsan Aktaş Suç Örgütü" dosyası kapsamında, "örgüt lideri" olduğu iddia edilerek önce tutuklanan ardından "etkin pişmanlık" hükümlerinden faydalanarak cezaevinden tahliye edilen ve "ev hapsi" kararı verilen Aziz İhsan Aktaş'ın ev hapsi kararı kaldırıldı.

LİSTEDE ALİCAN ABACI DA VAR

Aynı dosya kapsamında Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı'nın da "konutu terk etmeme" şeklindeki adli kontrol tedbiri kararı kaldırıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul'da bazı belediyelere, belediye başkanlarına ve belediyelerin üst düzey yöneticilerine rüşvet vermek suretiyle ihale süreçlerini organize ettiği, ihaleleri kendi firmalarının almasını sağladığının tespit edilmesi iddiasıyla 13 Ocak 2025'te soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıSebahattin Şerbetçi:

Ne kadar çok çalarsan o kadar masumsun .o kadar kralsın ağasın paşasın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıHad Bildiren:

ihya olmuşlardır

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
