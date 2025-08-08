İBB Davası Borsası İddiası: Avukat Mehmet Yıldırım İstanbul Adliyesi'ne Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 'İBB Davası Borsası' iddiasıyla bağlantılı avukat Mehmet Yıldırım gözaltına alındı ve İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Yıldırım, 'nüfuz ticareti' suçlamasıyla ifade verecek.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alınan avukat Yıldırım bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli avukatın savcılıktaki ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL

