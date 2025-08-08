İBB Davası Borsası İddiası: Avukat Mehmet Yıldırım İstanbul Adliyesi'ne Sevk Edildi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in "İBB Davası Borsası" iddiasında adı geçen avukat Mehmet Yıldırım İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in 6 Ağustos günü bir mitingdeki konuşmasında "İBB Davası Borsası" iddiasıyla ilgili olarak adı geçen avukat Mehmet Yıldırım dün gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 'nüfuz ticareti' suçundan gözaltına alınan avukat Yıldırım bugün İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Şüpheli avukatın savcılıktaki ifade işlemlerine başlanıldığı öğrenildi. - İSTANBUL