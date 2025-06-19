İBB Başkanı İmamoğlu'nun Avukatı Tutuklanma Talebiyle Hakimliğe Sevk Edildi

İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrıldı. Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma iznin alınması gerektiğini söyledi ve ifade vermedi. Bunun üzerine Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Pehlivan'ın Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri sürüyor.

Pehlivan'ın sevk yazısına ulaşıldı

Öte yandan Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Pehlivan'ın Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk yazısına ulaşıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yazılan sevk yazısında, soruşturma çerçevesinde tutuklu bulunan Servet Yıldırım ve Adem Soytekin'in etkin pişmanlık hükümleri kapsamında verdikleri ifadede, Pehlihan'ın örgüt kapsamında hareket ettiği belirtildi. Yazıda, 19 Mart öncesinde hakkında soruşturma yürütülen şüphelilerin gözaltı süreçlerini takip edecek avukatların kim olduğu hususunda planlama yaptığı ve kontrolünde bulunan avukatları şüphelilerin cezaevlerine yönlendirdiği, avukatlarla görüşmeleri için şüphelilerle konuşması için baskı ve telkinlerde bulunduğu anlatıldı. Ayrıca Pehlivan'ın örgüt içerisinde önemli bir konumda olduğu, örgütün dağılmaması ve çözülmemesi kapsamında hareket ettiği, örgütün hiyerarşik yapısına dahil olduğu hususunda somut delillere dayalı kuvvetli suç şüphesi bulunduğu bilgisine yer verildi.

Tutuklanması talep edildi

Ayrıca yazıda, Mehmet Pehlivan'ın 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma' suçundan tutuklanması talep edildi. - İSTANBUL