İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Avukatı Yolsuzluk Soruşturması Kapsamında Tutuklandı

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması çerçevesinde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan şüphelilerin ifadeleri nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı tutuklandı

İSTANBUL - İBB'nin görevinden uzaklaştırılan tutuklu başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 2 şüphelinin hakkında verdiği ifadeler gerekçesiyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan bazı şüphelilerin ifadelerindeki iddialara ilişkin yürütülen soruşturmada savcılıkta ifadeye çağrıldı. Pehlivan savcılıkta, avukatlık kanunu gereği, Adalet Bakanlığı'ndan soruşturma iznin alınması gerektiğini söyledi ve ifade vermemişti. Bunun üzerine Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan 'tutuklama' talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilmişti.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Öte yandan Sulh Ceza Hakimliği'nde işlemleri tamamlanan Pehlivan, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GAMZE ŞENYİĞİT - 3.Sayfa
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