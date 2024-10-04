'Huzurlu Sokaklar' Operasyonu'nda uyuşturucu madde ele geçirildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Süleymanpaşa'da jandarma tarafından yapılan Huzurlu Sokaklar Operasyonu'nda, bir araçta 44 sentetik ecza, 8 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 12 makaron içerisinde bonzai ve bir uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Motosiklet Trafik ve Motosiklet Asayiş timlerince Süleymanpaşa ilçesinde gerçekleştirilen Huzurlu Sokaklar Operasyonu'nda, bir araçta yapılan arama sonucunda çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

Operasyonda; 44 adet sentetik ecza, 8 gram metamfetamin, 10 gram bonzai, 12 adet makaron içerisinde bonzai ve 1 adet uyuşturucu içme aparatı bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.