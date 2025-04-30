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Hüyük'te Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Hüyük'te Servis Araçlarına Denetim Yapıldı
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Konya'nın Hüyük ilçesinde taşımalı eğitim veren okul servis araçları, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve denetim komisyonu tarafından kapsamlı bir denetime tabi tutuldu. Denetimlerde araçların teknik donanımları, temizlik ve hijyen durumları ile sürücü belgeleri kontrol edildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde taşımalı eğitimde faaliyet gösteren okul servis araçları denetime tabi tutuldu.

İlçede taşımalı eğitim yapan servis araçları İlçe Emniyet Müdürlüğü ve denetim komisyonu tarafından kontrol edilerek denetlendi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevin Coşkun'un da eşlik ettiği Hüyük ilçe denetim komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ilgili yönetmelik ve kılavuzlar doğrultusunda araçlardaki teknik donanım, temizlik ve hijyen açısından eksiklikler olup olmadığına dair kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde servis araçlarının ruhsat, sigorta, araç içi güvenlik önlemleri ile sürücülerin gerekli olan belgeleri de kontrol edildi. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve hız sınırlarına dikkat etmeleri gerektiği uyarıları yapıldı. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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