Hüyük'te Servis Araçlarına Denetim Yapıldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde taşımalı eğitimde faaliyet gösteren okul servis araçları denetime tabi tutuldu.

İlçede taşımalı eğitim yapan servis araçları İlçe Emniyet Müdürlüğü ve denetim komisyonu tarafından kontrol edilerek denetlendi.

Hüyük İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nevin Coşkun'un da eşlik ettiği Hüyük ilçe denetim komisyonu tarafından gerçekleştirilen denetimlerde ilgili yönetmelik ve kılavuzlar doğrultusunda araçlardaki teknik donanım, temizlik ve hijyen açısından eksiklikler olup olmadığına dair kontroller gerçekleştirildi.

Denetimlerde servis araçlarının ruhsat, sigorta, araç içi güvenlik önlemleri ile sürücülerin gerekli olan belgeleri de kontrol edildi. Sürücülere trafik kurallarına uymaları ve hız sınırlarına dikkat etmeleri gerektiği uyarıları yapıldı. - KONYA