Haberler

Konya'da Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Konya'nın Hüyük ilçesinde V.Ç. isimli kişi, evinin ikinci katındaki balkondan düşerek yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Konya'nın Hüyük ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.

Olay, Hüyük'e bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.Ç. evinin ikinci katındaki balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı V.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. V.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Adli yıl açılışı töreni başladı

Adli yıl açılışı töreni başladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenomenin peşini 2 yıldır bırakmıyor! Bu kez canlı yayında ortaya çıktı

Canlı yayında kabusu yaşadı! Takıntılı sapık 2 yıl sonra ensesinde
Trump'ın gözbebeği maden Türkiye’den çıktı! 3 mahalle hemen kamulaştırdı

Trump'ın gözbebeği Türkiye’den çıktı, 3 bölge hemen kamulaştırıldı
Taraftar yeni transferi bekliyordu! Karşılarına çıkan isim şoke etti

Aslan yeni transferi bekliyordu! Gelen isim taraftarı şoke etti

14 yaşındaki çocuk su şişesindeki tuz ruhunu içti; ölümden döndü

Su diye içti, ölümden döndü! Şişenin içinden bakın ne çıktı
Muhittin Böcek'le ilgili gündemi sarsan ifade: 'Keşke 16 yaşında olsan' diyordu

Fuhuş soruşturmasında Böcek'le ilgili olay ifade: Keşke 16 olsan
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan'dan yeni adli yıl mesajları

TBB Başkanı Erinç Sağkan'dan yeni Adli Yıl mesajları
Gelenek kılıfında çete vahşeti: Ulwaluko ritüeli can almaya devam ediyor

10-12 yaşındaki çocukları kaçırıyorlar! Kurdukları düzen kan dondurdu