Konya'da Balkondan Düşen Kişi Yaralandı

Konya'nın Hüyük ilçesinde ikinci kattaki evinin balkonundan düşen kişi yaralandı.

Olay, Hüyük'e bağlı Köşk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, V.Ç. evinin ikinci katındaki balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybederek aşağıya düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı V.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. V.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı