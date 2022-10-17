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Husumetlisinin sokak ortasında kolunu bacağını kırdı, o anlar kamerada

3. Sayfa Haberleri

Husumetlisinin sokak ortasında kolunu bacağını kırdı, o anlar kamerada

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiye elindeki sopayla saldırdı.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir şahıs, aralarında husumet bulunan kişiye elindeki sopayla saldırdı. Sopayla defalarca vurulan şahsın kolları ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Olay, gece saatlerinde Kadıköy Mahallesi Köse Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S. husumetli olduğu şahısla karşılaştı. Şahıslar arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şahıs, yanında bulunan sopayla E.S.'ye saldırdı. E.S. kanlar içinde yerde kalırken, şüpheli aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. E.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kolları ve bacaklarında kırıklar oluşan E.S.'nin hastanedeki tedavisi sürerken, kavga anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Polis, E.S.'yi darp eden şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kadıköy Kocaeli 3. Sayfa Haberler

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