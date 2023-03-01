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Husumetlisinin aracına diye ateş etti, otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

3. Sayfa Haberleri

Husumetlisinin aracına diye ateş etti, otomobildeki 9 yaşındaki çocuğu öldürdü

Samsun'da bir kişi husumetlisine ait olduğunu zannettiği araca silahıyla ateş açtı. Araçta bulunan 9 yaşındaki çocuk kafasından vurularak öldürüldü. Şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Çarşamba ilçesinin Arımköseli Mahallesi'nde dün akşam Metin T. (47) aralarında husumet bulunan şahsın aracı zannedip tabanca ile ateş açtı.

9 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU VURDU

Araca isabet eden kurşunlardan biri sağ arka kapı camından içeri girip araçta bulunan 9 yaşındaki Enes Tayyip Oflaz'ın sağ gözünün altına isabet etti. Ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı Çarşamba Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

GÖZALTINA ALINDILAR

Olaydan sonra kaçan silahlı saldırgan Metin T., Tekkeköy ilçesinde jandarma ekiplerin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Olayda kullandığı silah ise kız kardeşine ait evde ele geçirildi. Olayla ilgili Metin T.'nin kız kardeşi i.A. ve eniştesi Y.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma Çarşamba Samsun 3. Sayfa Haberler

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