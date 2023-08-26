Husumetlisini öldürüp 2 kişiyi yaraladıktan sonra jandarmaya ateş açtı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde yaşanan olayda, bir kişi husumetlisini öldürdükten sonra olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaraladı ve ardından jandarma ekiplerine ateş açtı. Tüm saldırılarına rağmen jandarma ekipleri saldırganı etkisiz hale getirdi.

Husumetlisini öldürüp 2 kişiyi de yaraladıktan sonra jandarma ekiplerine ateş açtı

TOKAT - Tokat'tın Erbaa ilçesinde husumetlisini öldüren şahıs olayla ilgisi olmayan 2 kişiyi yaraladıktan sonra jandarma ekiplerine ateş açtı. Ekiplere ateş açan Karagöl kalçasından vurularak etkisiz hale getirildi.

Edinilen bilgilere göre; Olay, gece saatlerinde Tokat'ın Erbaa ilçesi Karayaka kasabasında yaşandı. Yakınlarının düğününde olan Orhan Karagöl aralarında husumet olan Yusuf Çavdar'a silahla ateş etti. Ardından Karagöl etrafa ateş etmeye başladı. Karagöl'ün açtığı ateş sonucunda düğün yerinde bulunan Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlere kurşun isabet etti. Orhan Karagöl olay yerinden kaçarken olay yerine gelen jandarmaya ekiplerine de ateş etti. Jandarma ekipleri ateş açan Orhan Karagöl'ü silahla yaralayıp etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine olay yerine 112 ekipleri de sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Anıl Atıl ve Aziz Atıl kardeşlerin durumu hafifken Yusuf Çavdar yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.