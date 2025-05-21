Husumetlisi Tarafından Bıçaklanan Adam Hastanelik Oldu

Husumetlisi Tarafından Bıçaklanan Adam Hastanelik Oldu
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Çanakkale'de bir çay ocağında oturan M.A., husumetlisi Ç.A. tarafından bıçaklı saldırıya uğradı. Olay sonrası bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi ve M.A. hastaneye kaldırıldı.

Husumetlisini sokak ortasında bıçakladı

ÇANAKKALE - Çanakkale'de çay ocağında otururken husumetlisinin bıçaklı saldırısına uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Demircioğlu Caddesi üzerinde bir çay ocağında meydana geldi. İddiaya göre çay ocağında oturan M.A., husumetlisi olduğu öğrenilen Ç.A. tarafından bıçakla saldırıya uğradı. Çevredeki vatandaşların müdahalesi sonucu bıçaklı saldırgan etkisiz hale getirildi. Vatandaşlar saldırganı etkisiz hale getirdikten sonra sağlık ve polis ekiplerine durumu bildiridi. M.A., olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılırken, Ç.A. polis ekiplerine teslim oldu. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA SUİÇMEZ - 3.Sayfa
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