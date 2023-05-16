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Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı Uşak'ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı.

Husumetli ailelerin kavgasında ortalık savaş alanına döndü: 4 yaralı

UŞAK - Uşak'ta aralarında önceden husumet bulunan ailelerin satırlı, bıçaklı ve sopalı kavgasında 4 kişi yaralandı, 4 şüpheli ise ekiplerce gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre M.K., kontrolündeki 64 LP 738 plakalı otomobil ile, henüz bilinmeyen bir sebepten husumeti bulunduğu amcası Ö.K.'yi takip etmeye başladı. M.K.'nin babası C.K. ise Gediz Ulu Yolu Caddesi üzerinde farklı bir araçla kardeşinin aracının önünü kesmeye çalıştığı sırada 3 araç maddi hasarlı kazaya karıştı. Araçlardan inen taraflar yanlarında taşıdıkları bıçak, taş ve sopalarla kavgaya başladı. Çıkan kavgada 4 kişi yaralanırken kavgaya ayrıca karışan 4 kişi de ekiplerce gözaltına alındı. Öte yandan C.K. ve S.K.'nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Tragger Uşak 3. Sayfa Haberler

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