Haberler

Husilerin Eylat Havalimanı'na Düzenlediği Saldırıda 2 Kişi Yaralandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'deki Husilerin İsrail'in Eylat şehrindeki Ramon Havalimanı'na düzenlediği İHA saldırısında 2 kişi yaralandı. Havalimanının hava sahası kapatıldı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yemen'deki Husilerin İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na patlayıcı yüklü insansız hava aracı ile düzenlediği saldırıda 2 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husiler, İsrail'in güneyindeki Eylat şehrinde bulunan Ramon Havalimanı'na saldırı düzenledi. İsrail acil durum servis Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamaya göre, havalimanının yolcu terminaline patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 2 kişi yaralandı. Açıklamada, yaralılardan birinin şarapnel ya da patlama etkisiyle yaralandığı, diğerine ise şiddetli anksiyete nedeniyle müdahale edildiği bildirildi. Bölgeden gelen görüntülerde terminalin yakınlarında dumanların yükseldiği görüldü.

İsrail Havalimanları İdaresi'nden yapılan açıklamada, Ramon Havalimanı hava sahasının kapatıldığı duyuruldu. İsrail ordusu ise Yemen'den fırlatılan 3 İHA'nın düşürüldüğünü açıkladı. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) olayla ilgili soruşturma başlattı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
AK Partili Tayyar: Pazartesi sürpriz bir 'görevden alma' kararı çıkabilir

AK Partili isim yarını işaret etti: Sürpriz bir isim görevden alınacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Balıkesir'de 4.9 büyüklüğünde deprem

Balıkesir'de korkutan deprem! İstanbul'da da büyük panik yaşandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.