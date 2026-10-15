Haberler

Husilerin Aden'deki Meaşık Sarayı çevresine füze saldırısında 5 kişi öldü, 16 yaralı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen Sağlık Bakanlığı, Husilerin Aden'deki Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine füze saldırısında 5 kişinin öldüğünü, 16 kişinin yaralandığını açıkladı. Bakanlık saldırıyı kınayarak Aden'in istikrarını tehdit ettiğini belirtti; güvenlik yetkilileri inceleme başlattı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentindeki Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine yönelik füze saldırısında hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 16 kişinin yaralandığı açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetinin merkezi Aden kentinde bulunan Meaşık Başkanlık Sarayı çevresine yönelik füze saldırısında can kaybı yükseldi. Yemen Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 5'e yükseldiği, 16 kişinin ise yaralandığı bildirildi. Açıklamada, saldırının ardından acil durum ekiplerinin hızla yerleşkeye intikal ettiği ve ilk müdahalelere başladığı aktarıldı.

Bakanlık, Husilerin saldırısını kınayarak bu eylemi sivillerin hayatını riske atan ve Aden'in istikrarını tehdit eden bir adım olarak nitelendirdi. Açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilenirken, yaralananların acil şifa temennisinde bulunuldu. Güvenlik yetkilileri saldırıya ilişkin inceleme başlatırken, Aden çevresindeki hükümet tesislerinde de güvenlik önlemlerinin artırıldığı bildirildi.

Yemen Enformasyon Bakanı Muammer El-Eryani saldırıya ilişkin açıklamasında, Husilerin başkanlık sarayı çevresine 5 füze ile saldırı düzenlediğini belirtmişti. Eryani, Yemen Başbakanı Shaya Al Zindani ve kabine üyelerinin saldırıdan kurtulduğunu bildirmişti.

Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada, saldırıda yerleşkede bulunan 2 güvenlik görevlisinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Yemen'deki iç savaş

İran destekli Husiler, Eylül 2014'den itibaren başkent Sana'da fiilen kontrolü ele geçirmiş ve 2015'te yönetime el koymuştu. Uluslararası toplum tarafından tanınan meşru Yemen hükümeti ise Aden'i hükümetin yeni merkezi ve "geçici başkent" olarak belirlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı

Terörist Mihraç Ural'ın ilk görüntüleri yayınlandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İstanbul'da sel suları Haliç'i kahverengiye çevirdi, değişim havadan görüntülendi

"Altın Boynuz" kahverengiye döndü! Değişim havadan görüntülendi
Dün selde sahadaydı, bugün kazada hayatını kaybetti! Gültekin’in son paylaşımı yürek burktu

Dün selde sahadaydı, bugün kazada öldü! Son paylaşımı yürek burktu
İstanbul'u vuran yağışın arkasındaki gizem! 3 etken birleşti

Şiddetli yağışın arkasındaki gizem! 3 meteorolojik etken birleşti
Tümer Metin'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar

Tümer'den Fenerbahçe için olay kehanet! Gerçekleşirse kıyamet kopar
Selin vurduğu Kağıthane'de dere kenarında erkek cesedi bulundu

Selin vurduğu Kağıthane'de kahreden son! Cesedi bulundu
Uçağın adı da dikkat çekici! İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı

İsrail Cumhurbaşkanı'nın Türk hava sahasından nasıl geçtiği ortaya çıktı
Balıkesir'de sağanak felaketi! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu

Sağanak vuran şehirde korkulan oldu! Köprü çöktü, ulaşım durduruldu