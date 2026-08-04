Haberler

Husilerden Suudi Arabistan'a İHA Saldırısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen’deki Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan’ın güneyindeki Najran Havalimanı’nda bulunan "önemli bir hedefe" insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ve hedefi tam isabetle vurduklarını iddia etti.

Yemen'deki Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Najran Havalimanı'nda bulunan "önemli bir hedefe" insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini ve hedefi tam isabetle vurduklarını iddia etti.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdiklerini iddia etti. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ın güneyindeki Najran Havalimanı'nda bulunan "önemli bir hedefe" insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini söyledi. Saree, saldırının insansız hava aracıyla (İHA) gerçekleştirildiğini belirterek, hedefin "tam isabetle" vurulduğunu öne sürdü. Husilerin Sözcüsü, saldırının Suudi Arabistan'ın Saada ve Hacca kentlerinin hava sahasını İHA'larla ihlal etmesine karşılık düzenlendiğini söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
YAŞ toplantısı kararları çıktı! Hava Kuvvetleri Komutanı Rafet Dalkıran oldu

YAŞ toplantısı kararları çıktı! Kuvvet Komutanı değişti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rüşvetten gözaltına alınan başkana ait olduğu öne sürülen mesajlar olay oldu: Bu salakları kullanıyorum

Gözaltına alınan başkanın mesajları olay oldu: Salakları kullanıyorum
Bir zamanlar paha biçilemiyordu şimdi 10. Lig ekibinde antrenmana çıkıyor

Sen bu hallere düşecek adam mıydın?

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık

Sercan'dan aylar sonra gelen itiraf: Adada zor şartlardaydık
1009 gün sonra CHP kürsüsüne çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons

1009 gün sonra kürsüye çıkan Kılıçdaroğlu'nu mest eden anons
Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık

Acılı ablanın feryadı yürek yaktı: Gelinlikle verdik kefenle aldık
Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok

Milyonları ilgilendiren yeni adım! Artık hastaneye gitmeye gerek yok
Süper Lig'de dev takas! Fenerbahçe'den Cengiz Ünder formülü

Süper Lig'de yılın takası