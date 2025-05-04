Husilerden İsrail'e Füze Saldırısı: 6 Yaralı

Husilerden İsrail'e Füze Saldırısı: 6 Yaralı
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Yemen'deki İran destekli Husilerin Ben Gurion Havalimanı bölgesine fırlattığı füze isabet etti, 6 kişi yaralandı. Saldırı sonrası iniş ve kalkışlar durduruldu.

Yemen'deki İran destekli Husilerin fırlattığı füze, İsrail'in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı bölgesine isabet derken, 6 kişi yaralandı.

Yemen'deki Husilerin Gazze Şeridi'nde soykırım gerçekleştiren İsrail'e saldırıları sürüyor. İran destekli Husiler, İsrail'in ana uluslararası havalimanı olan Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı gerçekleştirdi. Yemen'den fırlatılan füze havalimanı bölgesine isabet etti. İsrailli sağlık görevlileri, saldırıda 6 kişinin yaralandığını belirtti.

İsrail Havalimanı Otoritesi tarafından yaptığı açıklamada, "Ben Gurion Havalimanı bölgesine isabet eden füzeyle ilgili bir soruşturma yürütülmektedir. Normal prosedür gereği şu anda tüm iniş ve kalkışlar durdurulmuştur" denildi. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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