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Husiler, Suudi Arabistan bayraklı 2 petrol tankerine saldırı düzenlediklerini açıkladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan bayraklı iki petrol tankerine balistik füze, seyir füzesi ve İHA'larla saldırdı. Tankerlerde yangın çıkarken can kaybı yaşanmadı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Kızıldeniz'den geçiş yapan Suudi Arabistan bayraklı 2 petrol tankerine saldırı düzenlediklerini duyurdu. Tankerlerin, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukasını ihlal ettikleri gerekçesiyle hedef alındığı bildirildi.

Yemen'deki İran destekli Husilerin 20 Temmuz'da Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası başlattıklarını duyurmasının ardından, bölgede güvenlik endişelerini artıracak bir gelişme yaşandı. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'den geçiş yapan Suudi Arabistan bayraklı "ENCELA" ve "LAYLIA" isimli petrol tankerlerini ablukayı ihlal ettikleri gerekçesiyle hedef aldıklarını duyurdu. Saldırıların çok sayıda balistik füze, seyir füzesi ve insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirildiğini aktaran Saree, gemilerde yangın çıktığını kaydetti. Saree, Husilerin bölgedeki faaliyetleri sonucunda "yaklaşık 10 geminin rotasını terk etmek ve geri dönmek zorunda kaldığını" öne sürdü.

UKMTO: "Bir tanker şüpheli saldırı bildiriminde bulundu"

Birleşik Krallık Deniz Operasyonları Ajansı (UKMTO) ise, Suudi Arabistan'ın Al Shuqaiq bölgesinin yaklaşık 130 km güneybatısında seyreden bir tankerin şüpheli bir saldırıya uğradığı yönünde bildirimde bulunduğunu açıkladı. Tankere bilinmeyen bir cismin isabet etmesi sonucu yangın çıktığı ve mürettebatın alevlere müdahale ettiği aktarıldı. Can kaybı, yaralanma ya da çevresel etki yaşanmadığı ifade edildi.

Husiler, Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası başlattıklarını duyurmuştu

Yemen'deki İran destekli Husilerden 20 Temmuz'da yapılan açıklamada, Yemen'e uygulanan ablukanın karşılığı olarak Suudi Arabistan'a yönelik deniz ablukası başlatıldığı bildirilmişti. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, bu adımın "ablukaya karşı abluka" ilkesi doğrultusunda hayata geçirildiğini belirtmişti. Yemen'in başkenti Sana'daki havalimanına yönelik ablukanın sürmesinin "kabul edilemez olduğunu ve buna tahammül edilmeyeceğini" ifade eden Saree, "Yemen Silahlı Kuvvetleri, tüm seçeneklere karşı tam hazırlık içinde olduğunu ve pervasız Suudi düşmanın her türlü düşüncesiz adımına karşı hazır olduğunu vurgulamaktadır" demişti. - SANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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