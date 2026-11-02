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Husiler, Suudi Arabistan'daki Dammam Havalimanı'nı İHA ile hedef aldığını açıkladı

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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Dammam Uluslararası Havalimanı ile Cizan'daki radar ve askeri nakliye uçağını İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı. Suudi Arabistan'dan açıklama gelmezken can ve mal kaybı bilinmiyor.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Dammam Uluslararası Havalimanı'nı (Kral Fahd Uluslararası Havalimanı) İHA ile hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları devam ediyor. Husiler, Dammam Uluslararası Havalimanı'nı (Kral Fahd Uluslararası Havalimanı), Cizan'daki bir erken uyarı radar sistemini ve Cizan Havaalanı'ndaki bir askeri nakliye uçağını İHA'larla hedef aldıklarını açıkladı.

Suudi Arabistan tarafından saldırılara ilişkin henüz açıklama yapılmazken, saldırılardaki can ve mal kaybı bilinmiyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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