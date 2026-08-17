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Husilerden Kızıldeniz'de Suudi gemilerine füze saldırısı

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Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri gemi ve refakatindeki 4 gemiyi balistik füzelerle hedef aldıklarını duyurdu. Sözcü Yahya Saree, bölgedeki hareketleri izleyip hedef almaya devam edeceklerini belirtti; Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri gemiyi ve ona refakat eden 4 gemiyi balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları sürüyor. Husilerin silahlı kanadının sözcüsü Yahya Saree, Kızıldeniz'de Suudi Arabistan'a ait bir askeri gemiyi ve ona refakat eden 4 gemiyi balistik füzelerle hedef aldıklarını açıkladı. Saree, gemilerin Yemen'in El-Mokha kenti açıklarından hedef alındığını belirterek, Suudi Arabistan'ın bölgedeki tüm hareketlerini izlemeye devam edeceklerini ve hedef alacaklarını açıkladı.

Suudi Arabistan tarafından henüz saldırıyla ilgili bir açıklama gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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