Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteye sahip Jericho füzelerinin bulunduğu hava üssünü ve Ben Gurion Havaalanı'nı hedef alarak iki balistik füze fırlattıklarını bildirdi.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husiler, İsrail'in nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.
HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA ETTİ
İsrail ordusu, füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.