Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husiler, İsrail'in nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA ETTİ

İsrail ordusu, füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.