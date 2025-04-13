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Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi

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Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteye sahip Jericho füzelerinin bulunduğu hava üssünü ve Ben Gurion Havaalanı'nı hedef alarak iki balistik füze fırlattıklarını bildirdi.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'deki nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, İsrail'e yönelik saldırılarına devam ediyor. Husiler, İsrail'in nükleer kapasiteli Jericho füzelerinin bulunduğu Sdot Micha Hava Üssü'nü ve Ben Gurion Havaalanı'nı iki balistik füze ile hedef aldıklarını açıkladı.

HAVA SAVUNMA SİSTEMİ İMHA ETTİ

İsrail ordusu, füzelerden sadece birinin İsrail'e ulaştığını ve hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

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Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıhikmet yaşar:

husiler yine bir şeyler yapıyor ama birileri sadece şunu yaparız bunu yaparız tıs ama gemicikleri her gün katil İsrail'e malzeme taşıyor

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Haber YorumlarıKarpuz Çekirdeği:

vuramasalar da adamların yolu belli. zalimlerin korkulu rüyası olmak bizden yemene geçiyor.

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

husiler israille karşı karşıya gelmek istemiyoruz demiyor Allah ne verdiyse tüm gücüyle bopmuş mopmuş demeden israile saldırıyor

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