Husiler'in 2 balistik füzesi ve 2 İHA'sı engellendi, füze parçaları Sabouha'ya düştü

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Yemen'deki Husiler'in Suudi Arabistan'ın batı bölgesine ateşlediği 2 balistik füze ile doğu ve Riyad bölgesine fırlattığı 2 insansız hava aracı (İHA) önlenerek imha edildi. Dün akşam Mekke bölgesine ateşlenen 2 balistik füzenin önlenmesinin ardından bazı füze parçalarının bir köye isabet ettiği açıklandı.

Yemen'deki İran destekli Husiler ile Yemen hükümetini destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri arasındaki askeri gerginlik devam ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki gece saatlerinde sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, gece saatlerinden bu yana Husiler'in Suudi Arabistan'ın batı bölgesine 2 balistik füze, doğu bölgesine 1 insansız hava aracı, Riyad yönüne 1 insansız hava aracı ateşlediğini ifade etti. El-Maliki, füzelerin ve İHA'ların engellenerek imha edildiğini aktardı.

Mekke'ye füze parçaları isabet etti

Suudi Arabistan Sivil Savunma Teşkilatından dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada ise Mekke bölgesine fırlatılan 2 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından önlenerek imha edildiği, ancak füze parçalarının bir kısmının Sabouha köyüne düştüğü duyuruldu. Sivil yerleşim yerlerine yönelik düşmanca saldırının uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulandı.

Yemen'deki çatışma

Husi milisleri 2014 yılında Yemen'in başkenti Sana'yı ele geçirmiş, Suudi Arabistan da 2015 yılında uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetini desteklemek amacıyla ülkeye askeri müdahalede bulunmuştu. 2022'de BM arabuluculuğuyla sağlanan ateşkes, çatışmayı büyük ölçüde dondurmuştu, ancak yılın başlarında düşmanlıklar yeniden başlamıştı. Husiler Suudi Arabistan topraklarına füze ve insansız hava aracı saldırıları düzenlerken, Riyad da Yemen'e hava saldırıları gerçekleştiriyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı